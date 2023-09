F1, GP de Singapura, Sergio Pérez: “”Aceitei o pedido de desculpas, porque conheço o Helmut” | AutoSport

Sergio Pérez aceitou o pedido de desculpas de Helmut Marko, relativo às declarações que fez no GP de Itália, dizendo que os sul-americanos não eram tão focados. Pérez afirmou que teve uma conversa com Marko e tudo ficou esclarecido.

Pérez disse também que não ficou ofendido com os comentários de Marko, querendo deixar esse assunto para trás:

“Tive uma conversa privada com ele”, explicou Perez. “Ele pediu desculpa e isso para mim foi o mais importante. Sim, basicamente seguimos em frente. Tenho uma relação pessoal com ele e acho que há sempre isso, podemos sempre ter esses sentimentos, quando vemos esse tipo de coisas. Conhecer a pessoa ajuda muito, porque sei que ele não está a falar a sério. Aceitei o pedido de desculpas, porque conheço o Helmut pela relação pessoal que temos, e sei que ele não queria dizer aquilo. E não me senti nada ofendido, pessoalmente. Digamos que se esses comentários tivessem sido feitos numa perspetiva diferente, eu os teria interpretado de forma diferente. Para mim, as coisas são assim e não as levei a peito.