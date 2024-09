F1, GP de Singapura: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)?

Lando Norris (McLaren Mercedes) venceu pela terceira vez este ano, dominando por completo o GP de Singapura de F1, terminando com mais de 20 segundos de avanço para Max Verstappen (Red Bull Racing Honda RBPT) que ainda assim conseguiu suster atrás de si o outro McLaren, o de Oscar Piastri (McLaren Mercedes) que depois de ter partido de 5.º não conseguiu melhor do que um lugar no pódio, mas fez uma boa corrida.

Nos lugares seguintes ficaram os Mercedes ‘entremeados’ com os Ferrari, com George Russell (Mercedes) em quarto na frente de Charles Leclerc (Ferrari), seguidos de Lewis Hamilton (Mercedes) e Carlos Sainz (Ferrari), que nunca tiveram andamento para fazer mais.

Boa gestão de corrida de Max Verstappen, que se preocupou maioritariamente em perder o mínimo possível para os McLaren, fazendo mais do que o suficiente para terminar logo atrás do inalcançável Lando Norris, que perdeu a volta mais rápida para Daniel Ricciardo (RB Honda RBPT) na última volta, roubando um ‘pontinho’ ao piloto da McLaren, que ele próprio não pode ganahr porque terminou fora do top 10.

Fernando Alonso (Aston Martin Aramco Mercedes) foi oitavo na frente de Nico Hülkenberg (Haas Ferrari) com Sergio Perez (Red Bull Racing Honda RBPT) sem conseguir sequer passar o Haas à sua frente.

