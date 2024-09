F1, GP de Singapura: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados

Lando Norris (McLaren Mercedes) venceu pela terceira vez este ano, dominando por completo o GP de Singapura de F1, terminando com mais de 20 segundos de avanço para Max Verstappen (Red Bull Racing Honda RBPT) que ainda assim conseguiu suster atrás de si o outro McLaren, o de Oscar Piastri (McLaren Mercedes) que depois de ter partido de 5.º não conseguiu melhor do que um lugar no pódio, mas fez uma boa corrida.

Nos lugares seguintes ficaram os Mercedes ‘entremeados’ com os Ferrari, com George Russell (Mercedes) em quarto na frente de Charles Leclerc (Ferrari), seguidos de Lewis Hamilton (Mercedes) e Carlos Sainz (Ferrari), que nunca tiveram andamento para fazer mais.

Boa gestão de corrida de Max Verstappen, que se preocupou maioritariamente em perder o mínimo possível para os McLaren, fazendo mais do que o suficiente para terminar logo atrás do inalcançável Lando Norris, que perdeu a volta mais rápida para Daniel Ricciardo (RB Honda RBPT) na última volta, roubando um ‘pontinho’ ao piloto da McLaren, que ele próprio não pode ganahr porque terminou fora do top 10.

Fernando Alonso (Aston Martin Aramco Mercedes) foi oitavo na frente de Nico Hülkenberg (Haas Ferrari) com Sergio Perez (Red Bull Racing Honda RBPT) sem conseguir sequer passar o Haas à sua frente.

Na votação do MPD, Lando Norris foi o piloto mais votado, com 37,1&% dos votos, seguido de Max Verstappen e Charles Leclerc com a mesma percentagem (15,2%). A completar o top 5 dois australianos: Daniel Ricciardo (10,5%) e Oscar Piastri (9,5%).

VOX POP

dannyricfanclub

Independentemente do que lhe aconteça quando for anunciada a decisão da RB, o piloto do dia não foi certamente o «Danny Ric», como votaram para o Driver of the Day. Este foi um voto que só se compreende por simpatia, porque na pista não fez nada que o justificasse – foi batido mais uma vez pelo Tsunoda – e ainda se permitiu alinhar naquele ridículo da volta mais rápida só para subtrair um ponto ao Lando Norris. O meu piloto do dia foi o Charles Leclerc, pela combatividade que mostrou e pela boa recuperação numa pista onde ultrapassar é difícil, mas o título não fica certamente mal atribuído se o vencedor for o Norris, ou o Piastri.

Scirocco

Max Verstappen. Corrida irrepreensível sabendo perfeitamente que não tinha carro para o McLaren. Excelente gestão de danos.

NOTEAM2.0

Parecendo estar aqui um bocadinho contra a corrente, não restam dúvidas de que a minha escolha fica com o Max Verstappen.

Num fim de semana em que esperava pouco da RB, de certa forma confirmado durante as duas sessões de treinos livres, é no mínimo impressionante como o Max conseguiu encontrar performance suficiente para terminar a corrida em segundo lugar, e mais importante que isso minimizar as perdas de forma bastante considerável face ao Lando Norris.

Se a vitória do Lando é daquelas que justifica o estatuto de campeão mundial, este segundo posto do Max não lhe fica atrás.

Algumas atitudes do Max dentro e fora da pista não fazem dele o meu piloto favorito, não estou sequer a torcer para que vença o mundial de pilotos, mas ele está simplesmente a pilotar num nível acima de todos os outros.