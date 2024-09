F1 GP de Singapura, Q2: Sergio Pérez eliminado

Oscar Piastri foi o mais rápido na Q2 do GP de Singapura, mas Lando Norris abortou a sua segunda tentativa, estando a salvo de qualquer dissabor. Eliminados ficaram os homens da Williams (desilusão, esperava-se mais), Esteban Ocon, Kevin Magnussen e Sergio Pérez.

Depois de uma Q1 em que a evolução da pista deu-nos um final animado, a Q2 começou com a McLaren em vantagem, que precisou apenas de um conjunto de pneus macios para passar à Q2, ao contrário do resto das equipas em que cada piloto precisou de dois conjuntos de pneus marcados a vermelho.

Sharp intake of breath 😰 Massive save from Verstappen in the final corner 😵#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/EwLZQEJGv1 — Formula 1 (@F1) September 21, 2024

O primeiro tempo da Q2 pertenceu a Sergio Pérez, entrando no segundo 30 (altos), enquanto Max Verstappen apanhou um grande susto na última curva, com uma saída de pista que podia ter custado muito caro (o tempo da volta foi apagado).

Lando Norris ficou à porta do segundo 29 deixando Charles Leclerc em segundo, Oscar Piastri em terceiro e com Hulkenberg e Tsunoda no top 5. Os Mercedes iniciaram as suas voltas já depois da concorrência ter terminado as primeiras voltas. E a estratégia parece ter resultado, com Lewis Hamilton a entrar no segundo 29, e Russell em terceiro.

Na zona de eliminação estavam Alonso, Albon, Colapinto, Ocon e Verstappen.

Na sua segunda volta lançada, Verstappen conseguiu o melhor tempo, retirando Hamilton do primeiro lugar. Mas foi por pouco tempo, pois Piastri subiu ao primeiro posto, enquanto Leclerc conseguiu apenas o terceiro tempo.

Sergio Pérez não conseguiu melhorar o seu tempo e ficou em 13º, consequentemente eliminado da Qualificação. Com o mexicano ficaram Alex Albon, Franco Colapinto, Kevin Magnussen e Esteban Ocon.

No topo da tabela, Oscar Piastri (1:29.640), com Lando Norris a abortar a sua segunda tentativa. Verstappen e Leclerc completaram o top 3, Hamilton e Norris ficaram no top 5. Sainz, Hulkenberg, Russell, Tsunoda e Alonso eram os restantes pilotos que passavam à Q3.