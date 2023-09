F1, GP de Singapura, Q2: Max Verstappen e Sergio Pérez eliminados | AutoSport

Com o arranque da Q2 adiado para os comissários de pista a repararem os danos provocados pelo incidente de Lance Stroll. Enquanto isso, surgiam novidades dos Comissários, com Max Verstappen parado na saída da via das boxes, impedindo a saída de outros carros, algo que motivou uma investigação a ser feita no final da qualificação. Lance Stroll foi para o centro médico para os exames habituais, mas não se esperava nada de grave para o piloto canadiano. Também o lançamento das últimas voltas na Q1 estava a ser investigado e vários pilotos eram suspeitos de terem atrapalhado a volta de outros concorrentes.

Os Red Bull foram os primeiros a saírem das boxes, para ficarem à frente do trânsito. com Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg a saírem com os Red Bull. Os Ferrari colocaram pneus usados para as primeiras voltas na Q2, tal como os Alpha Tauri, os Alpine.

Verstappen consegui entrar logo no segundo 32, mas Magnussen conseguiu fazer um tempo melhor que o piloto da Red Bull. Lando Norris e logo de seguida Carlos Sainz entraram no segundo 31, para serem destronados por Fernando Alonso, para surpresa geral. George Russell melhorou o tempo do espanhol e colocou-se no topo da tabela de tempos.

Nesta altura tínhamos na zona de eliminação Pérez, Hulkenberg, Lawson, Albon e Tsunoda, sem uma volta feita, atrapalhado por Max Verstappen na sua volta lançada. Verstappen estava no décimo lugar.

A quatro minutos do fim, os carros regressaram à pista para as últimas voltas desta sessão

A tarde da Red Bull piorou drasticamente, com Verstappen a perder muito tempo na primeira curva, no local onde Pérez fez um pião. Verstappen estava em décimo e em risco de ser excluído, o que se confirmou pouco depois. Sainz fez o melhor tempo, seguido de Russell, Alonso, Magnussen e Norris. Hulkenberg, Leclerc, Hamilton, Ocon e Lawson passaram à Q3.

