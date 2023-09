F1, GP de Singapura, Q1: Yuki Tsunoda foi o mais rápido, Lance Stroll com acidente assustador | AutoSport

A sessão de qualificação ficou marcada pelo acidente de Lance Stroll que acabou com a Q1 mais cedo do que o esperado, quando os pilotos faziam as derradeiras voltas. Yuki Tsunoda acabou por ser o mais rápido, numa pista que evoluiu muito nas últimas voltas. McLaren, Ferrari e Mercedes mostraram velocidade e a Red Bull também provou que pode lutar pela pole, mas as margens são muito curtas e tudo pode acontecer.

Com as luzes a iluminarem o traçado de Marina Bay, em Singapura, os 20 pilotos, das dez equipas de F1, enfrentaram o desafio da qualificação, num dos traçados citadinos mais exigentes do mundo. A temperatura em pista era de 34,6ºC por altura do arranque da Q1, com o ar a 30ºC e a humidade a chegar aos 77%.

A Ferrari chegava a esta qualificação com o rótulo de favorita, com a Mercedes e a McLaren em bom plano. A dúvida era a Red Bull, com problemas nos treinos, com a afinação longe do ideal, com problemas técnicos nas passagens de caixa do carro #1 de Max Verstappen.

O trânsito acumulou-se na saída da via das boxes, com a maioria dos carros a sair cedo das boxes para tentar ganhar o melhor lugar nos primeiros instantes da qualificação. Todos os pilotos saíram com pneus macios e ninguém assumiu o risco de tentar passar à Q2 com um conjunto de médios.

Logan Sargeant foi o primeiro tempo a ir para a tabela, mas Kevin Magnussen tratou de colocar o melhor tempo no segundo 33, para pouco depois Lando Norris tirar mais de meio segundo, deixando Sergio Pérez e Max Verstappen atrás de si. Sainz também não conseguiu ficar à frente dos Red Bull e apenas Charles Leclerc tratou de destronar Norris, apenas por 0.033 seg. George Russell tratou de tirar 0.045 segundos ao tempo de Leclerc e assumia a primeira posição, com Hamilton em quinto.

Com dez minutos para o fim, todos os carros estavam em pista a tentar fazer o melhor tempo possível. Na segunda tentativa, Max Verstappen conseguiu o melhor tempo, tirando 0.080 seg. para ser destronado por Sainz, por apenas 0.059. As margens eram curtas e o top 5 era agora Sainz, Verstappen, Leclerc, Russell e Norris.

No final das primeiras tentativas, estavam na zona de eliminação Lance Stroll, Logan Sargeant, Alex Albon, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. Sargeant estava sob investigação por atrapalhar a volta de Stoll.

O fim da sessão foi caótico, com a pista a melhorar e a atirar Yuki Tsunoda para o topo, com Hulkenberg e Magnussen a entrar no top 3. Sergio Pérez não consegui melhor que o segundo lugar e Liam Lawson foi quarto, numa altura em que Lance Stroll falhou a abordagem à última curva, terminando de forma prematura com a sessão.

Tsunoda ficou com o melhor tempo (1:31.991). De fora da Q2 ficavam Bottas, Piastri, Sargeant, Zhou e Stroll.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA