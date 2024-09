F1 GP de Singapura, Q1: Lando Norris foi o mais rápido, Daniel Ricciardo eliminado

Lando Norris foi o mais rápido na Q1, seguido de perto por Max Verstappen e Oscar Piastri. Daniel Ricciardo foi eliminado, aumentando a especulação sobre a sua potencial saída da F1.

Com 32,7 °C de temperatura do asfalto e 29,5 °C de temperatura do ar (79% de humidade), os pilotos preparavam-se para uma das qualificações mais importantes do ano. As caraterísticas deste circuito minimizam as oportunidades de ultrapassagem e uma boa posição de largada é fundamental para um bom resultado amanhã.

Lando Norris era o favorito para a pole, mas Ferrari e Red Bull iriam aproveitar todas as oportunidades para contrariar esse favoritismo. A Q1 era a primeira fase da qualificação a eliminar, com os cinco mais lentos a ficarem pelo caminho.

Os pilotos iniciaram a qualificação a um ritmo muito baixo nas voltas de saída das boxes, para poupar ao máximo os pneus macios, que têm tendência a sobreaquecer no final da volta.

Esteban Ocon foi o primeiro piloto a colocar um tempo na tabela, no segundo 32, muito longe da referência do TL3 e muito longe do tempo de Chalres Leclerc, que começou a Q1 no segundo 30.

Lando Norris começou forte e tirou 0,172 ao tempo do #16 da Ferrari. A volta de Carlos Sainz começou mal, com uma ligeira saída de pista. A segunda tentativa do vencedor da corrida do ano passado deu o quarto lugar ao espanhol, imediatamente à frente de Alex Albon, que era quinto.

As primeiras voltas da Mercedes não eram alvo de grande ânimo, com Lewis Hamilton a seis décimos da referência e George Russell ainda mais atrás. Max Verstappen fez o segundo tempo na sua primeira tentativa, a 0,130 seg. de Norris. Leclerc aproximou-se mais ainda de Norris, ficando a apenas 0.062 seg. do #4 da McLaren.

We've got five minutes left in Q1… TOP 5 Norris 📸 Leclerc Verstappen Piastri Hulkenberg BOTTOM 5 Gasly Bottas Zhou Colapinto Stroll #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/Jt96Dl7uxA — Formula 1 (@F1) September 21, 2024

Na zona de eliminação estavam Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Franco Colapinto e Lance Stroll, quando faltavam cinco minutos para o fim da Q1.

Na frente, Alex Albon destronou Norris, mas foi por pouco tempo, tirando 0,677 segundos ao tempo do piloto da Williams. Oscar Piastri subiu ao segundo lugar e a McLaren (que fez as segundas voltas com pneus usados, aproveitando a evolução da pista) estava bem instalada para passar à Q2. A evolução da pista ia ajudando nas alterações na ordem.

Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Pierre Gasly, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu ficaram eliminados. No topo da tabela, Lando Norris com o melhor tempo (1:30.002), seguido de Verstappen e Piastri.