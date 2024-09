F1, GP de Singapura: Pódio de Oscar Piastri fruto de uma excelente corrida

“Foi uma boa corrida e uma boa recuperação da qualificação” disse o piloto no final da corrida. “Não foi a minha melhor tarde ontem, por isso voltar ao pódio é um ótimo resultado. Tínhamos um carro muito rápido e uma boa estratégia para ultrapassar os Mercedes. Por isso, um grande obrigado à equipa, o carro esteve claramente excecional este fim de semana. Desta vez, mantive-me afastado deles [dos muros]. Estava um pouco próximo do George na Curva Um, mas assim que cheguei a terceiro tinha uma grande diferença para Verstappen, por isso não quis correr muitos riscos. Senti que já tinha tocado em muros suficientes nas últimas duas semanas.”

Um dos pontos que mais prejudicou as prestações de Piastri nas suas primeiras corridas na F1 foi a gestão dos pneus Pirelli, que exige experiência e conhecimento de causa. O australiano tem trabalho muito bem nisso e hoje foi claro que o trabalho está a dar frutos. Um primeiro stint com médios, esticado ao máximo, para tentr pescar um Safety Car e para colocar Piastri na melhor posição para conseguir chegar ao pódio. Piastri foi dos melhores em pista, num dos melhores pódios da sua ainda curta carreira.

