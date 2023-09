F1, GP de Singapura: Pneus mais macios da gama, para fim de semana exigente | AutoSport

A F1 está de regresso a Singapura, um dos desafios mais exigentes do ano para os pilotos. A sucessão de de curvas, a humidade e o calor, a concentração necessária são pontos fulcrais neste fim de semana. Para os pneus, não é dos piores fins de semana e a Pirelli, como habitualmente, leva os pneus mais macios da sua gama.

A primeira edição do Grande Prémio de Singapura teve lugar em 2008. Desde então, foi disputado mais 12 vezes na pista de Marina Bay, mas não se realizou nenhuma corrida em 2020 e 2021 devido à pandemia de Covid-19. No total, houve cinco vencedores diferentes: Sebastian Vettel (cinco vitórias), Lewis Hamilton (quatro vitórias), Fernando Alonso (duas vitórias), e Nico Rosberg e Sergio Perez, que venceram uma vez cada. As equipas com mais vitórias são a Mercedes e a Red Bull, com quatro vitórias cada, enquanto a Ferrari estabeleceu o maior número de pole positions: seis.

O traçado foi modificado este ano, com a secção da pista entre as curvas 16 e 19 a tornar-se uma reta com cerca de 397 metros de comprimento. Isto significa que o número de curvas desce de 23 para 19, enquanto o comprimento total da volta é agora de 4,940 quilómetros (em comparação com os 5,063 anteriores). A corrida foi alargada para 62 voltas: mais uma volta do que no ano passado.

Há muito “mobiliário urbano” nas estradas públicas que compõem o circuito de Marina Bay, tais como linhas brancas pintadas e sarjetas, que podem afetar os níveis de aderência, especialmente se chover.

Uma estratégia de uma paragem é a melhor opção, também porque o tempo de perda nas boxes, de cerca de 28 segundos, é o mais elevado da época, juntamente com Imola. O composto mais duro disponível é normalmente o pneu de corrida principal se o tempo permanecer seco.

Tal como acontece com outras pistas de rua, a posição na grelha é normalmente crucial para uma boa finalização, dadas as limitadas oportunidades de ultrapassagem. A qualificação tende a ter uma forte influência no resultado final.

No ano passado, o início da corrida foi adiado por uma hora devido a uma tempestade que atingiu Marina Bay alguns minutos antes da formação da grelha. Os carros começaram a corrida com pneus intermédios e depois mudaram para médios e macios – com um Safety Car Virtual a influenciar também a estratégia.