F1, GP de Singapura: Os destaques da qualificação | AutoSport

Uma das melhores sessões de qualificação da época. Sinagapura foi palco de sábado repleto de emoções fortes e surpresas. Mas Carlos Sainz merece o maior destaque pela pole e pela performance até agora.

O piloto espanhol tem estado em grande forma, superando o seu colega de equipa, Charles Leclerc, que se contentou com o terceiro posto. Leclerc esteve bem, mas Sainz está muito melhor nesta fase. Quem também está melhor é George Russell, com uma qualificação a lembrar o que fez em 2022. Mais confiante no carro, conseguiu uma excelente performance e deixou o seu colega de equipa, Lewis Hamilton a larga distância, com o heptacampeão a não encontrar o mesmo andamento do colega. Lando Norris também esteve bem e terá extraído tudo o que o novo carro (nova atualização profunda da McLaren) tinha para dar.

Kevin Magnussen foi uma das estrelas da tarde, com um sexto lugar, terminando à frente de Fernando Alonso (fez melhor do que se esperava). Magnussen voltou às boas prestações em qualificação, onde Nico Hulkenberg se tinha evidenciado. Magnussen terá aproveitado a atualização do seu Haas, para mostrar a sua qualidade. Esteban Ocon voltou a estar discreto, mas eficaz, com Pierre Gasly a denotar mais dificuldades. Ocon conseguiu um lugar no top 10, sem alaridos, no que acabou por ser um bom resultado para a Alpine. Por fim, talvez a estrela da tarde, a par de Sainz. Liam Lawson, um piloto que tem apenas dois fins de semana de F1 no seu CV, chamado à última hora para substituir Daniel Ricciardo e que se tem revelado numa bela surpresa. Lawson foi o melhor piloto da Red Bull nesta qualificação. Só isso diz muito do que o jovem piloto conquistou hoje. Lawson está a exigir um lugar na F1 em 2024 e tem mostrado que o merece.

Destaques pela negativa vão para a Red Bull, irreconhecível a todos os níveis, com um carro muito dificil de pilotar, que nunca mostrou ser ameaça pelos primeiros lugares. Oscar Piastri teve azar e foi apanhado no acidente de Lance Stroll, numa altura que tentava fugir à zona de eliminação. Por fim Lance Stroll. Um acidente grave, felizmente sem mazelas para o piloto, mas mais um erro que se paga caro.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA