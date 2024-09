F1 GP de Singapura, o Herói Esquecido: Fernando Alonso

Havia vários candidatos ao Herói Esquecido do GP de Singapura. Mas Fernando Alonso foi a nossa escolha e há muitos motivos para isso.

Oscar Piastri podia ter sido a nossa escolha, por conseguir uma excelente recuperação, que lhe valeu o pódio, depois de uma qualificação menos conseguida. Também Charles Leclerc, podia ser nomeado, por também ele ter conseguido uma excelente recuperação, apesar das dificuldades em algumas fases da corrida. Nico Hülkenberg seria também um justo nomeado, ele que estará, provavelmente, na sua melhor forma de sempre. Mas escolhemos Fernando Alonso.

Foi oitavo, o que é pouco para um piloto com o seu talento. Mas conseguiu-o com um Aston Martin que está longe de ser a máquina mais competitiva. Conseguiu estar sempre no top 10 ao longo do fim de semana, com o seu colega de equipa a milhas do andamento do espanhol, que nem se costuma dar muito bem com traçados citadinos.

Alonso voltou a fazer um pequeno milagre, numa pista exigente, com condições difíceis. Na pista, em que muitos pilotos jovens tiveram dificuldades no final da corrida, Alonso, de 43 anos, voltou a mostrar porque é um dos melhores de sempre da F1, mesmo que os números não o justifiquem. Alonso tem muitas corridas assim. Será difícil relembrar todas as vezes em que conseguiu mais do que se esperava, em que levou um carro pouco competitivo a um resultado positivo. A história terá dificuldades em recordar esses feitos. Mas Alonso continua a prova o seu enorme talento e capacidade. Singapura foi apenas mais uma excelente corrida, num CV recheado de momentos deste calibre.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA