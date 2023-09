F1, GP de Singapura: O acidente assustador de Lance Stroll | AutoSport

A Q1 foi interrompida perto do final devido ao acidente de Lance Stroll. O piloto canadiano exagerou no ataque aos corretores. Stroll perdeu o controlo do carro e embateu de forma violenta nas proteções da pista. Stroll saiu do carro, aparentemente sem qualquer ferimento, tendo sido encaminhado para o centro médico para exames. Terá sido apenas mais um susto e mais uma noite de trabalho intenso para a Aston Martin.

Golpe fuertísimo de Lance Stroll cerrando la Q1 en el #SingaporeGP 🤯 pic.twitter.com/1TH4MrfNi1 — Mañanero Sports (@mananerosports) September 16, 2023