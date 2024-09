F1, GP de Singapura: Nova decoração para a Mercedes

A Mercedes vai usar uma pintura verde especial no Grande Prémio de Singapura para celebrar o 50º aniversário do seu patrocinador, a Petronas.

Uma vez que a Malásia já não acolhe uma corrida de F1, a celebração terá lugar no Circuito de Marina Bay. As secções prateadas do carro W15 serão substituídas por verde durante o fim de semana. O chefe de equipa Toto Wolff elogiou a parceria de longa data com a Petronas, enquanto os pilotos Lewis Hamilton e George Russell expressaram entusiasmo com a homenagem. Hamilton destacou o papel da Petronas no seu sucesso e ambos os pilotos estão ansiosos por mostrar o novo design em pista.

“A nossa parceria com a Petronas é a mais antiga e continua forte. Partilhamos uma crença comum e um compromisso com a inovação e o desempenho. Foi isso que nos permitiu alcançar um sucesso incrível nos últimos anos e a PETRONAS tem estado no centro desse sucesso”, afirmou o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff.

Os pilotos também estão enalteceram a pintura especial. “Desde que entrei para a equipa em 2013, a Petronas tem estado presente em todas as etapas do caminho. Desempenharam um papel crucial no sucesso de que desfrutámos e ajudaram-me a conquistar seis Campeonatos do Mundo de Pilotos. É um privilégio, portanto, celebrar este marco e a nossa jornada juntos numa corrida tão importante”, disse Hamilton. “A pintura tem um aspeto incrível. Mal posso esperar para a ver no carro na garagem amanhã e depois para me sentar ao volante na sexta-feira.”

Russell acrescentou: “É ótimo celebrar o 50º aniversário da Petronas em Singapura e fazê-lo com uma pintura especial. O design está brilhante e é um tributo fantástico a um feito tão importante. Como Parceiro Técnico Principal, a PETRONAS é parte integrante de tudo o que fazemos em pista. É ótimo reconhecer a importância da nossa relação na corrida mais próxima da sua casa”.