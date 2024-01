F1: GP de Singapura não está em risco, apesar de escândalo de corrupção | AutoSport

Subramaniam Iswaran, agora ex-ministro dos transportes de Singapura, demitiu-se por estar a ser acusado de corrupção. No entanto, a organização do GP de Singapura não deverá sofrer com este escândalo.

O ministro é acusado de aceitar subornos e bens de luxo, incluindo bilhetes para o Grande Prémio, no valor de mais 200 mil euros, entre 2015 e 2021, segundo o The Straits Times.

Numa declaração, o Ministério do Comércio e da Indústria explicou que “os termos de todos os acordos foram cuidadosamente considerados pelo Governo. Foi realizado um estudo de consultoria independente e não há nada que sugira, até à data, que os contratos da F1 ou outros contratos tenham sido estruturados em detrimento do Governo. Todos os preparativos para o Grande Prémio de Singapura de F1 em 2024, que está agendado para 20-22 de setembro de 2024, estão no bom caminho”.