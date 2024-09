F1, GP de Singapura: Mercedes admite erro na estratégia de Lewis Hamilton

A Mercedes admitiu ter cometido um erro estratégico durante o Grande Prémio de Singapura que levou Lewis Hamilton a terminar em sexto lugar.

Hamilton, que começou em terceiro, ficou frustrado depois de ter sido colocado com pneus macios, o que exigiu uma paragem antecipada nas boxes e o deixou vulnerável a perder posições.

A equipa reconheceu que a sua estratégia, que visava ganhar uma posição inicial na pista, saiu pela culatra devido ao sobreaquecimento dos pneus. Isto permitiu que George Russell, que terminou em quarto lugar, e outros concorrentes como Charles Leclerc ultrapassassem Hamilton. Numa comunicação da equipa, a Mercedes explicou o raciocínio da estratégia escolhida:

“O ritmo de sábado levou-nos a colocar o Lewis a começar com o pneu macio, com o objetivo de obter ganhos na primeira volta num circuito onde a posição na pista é fundamental. No entanto, esta acabou por ser a decisão errada, uma vez que o pneu macio foi limitado pelo sobreaquecimento e deixou-o vulnerável enquanto tentava gerir os pneus para uma volta que permitisse que a paragem única funcionasse. O George e o Piastri, com os médios, conseguiram assim ultrapassar. No final, o nosso ritmo não foi suficiente para resistir ao McLaren quando Piastri o ultrapassou mais tarde. A paragem prematura de Lewis também o deixou vulnerável a Leclerc mais tarde na corrida; o pneu e o ritmo compensaram o suficiente para o Ferrari fazer a ultrapassagem. Tal era o défice de ritmo para Leclerc, que ele conseguiu apanhar George, mas defendeu-se bem para levar para casa a P4. Um fim de semana difícil no geral, que iremos analisar antes da próxima corrida em Austin.”

A Mercedes planeia analisar o desempenho antes da próxima corrida em Austin. Nem Hamilton, nem Russell falaram com os media depois da corrida devido a problemas de saúde relacionados com o calor.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA