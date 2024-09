F1, GP de Singapura: Max Verstappen em protesto na conferência de imprensa (vídeo)

Max Verstappen assumiu uma postura de protesto contra a FIA durante a conferência de imprensa que se seguiu à qualificação para o Grande Prémio de Singapura.

Depois de garantir o segundo lugar na grelha, cumpriu as suas obrigações para com os media da F1 em direto antes de se dirigir para a conferência de imprensa oficial. Aí, a sua relutância em participar tornou-se clara após responder à primeira pergunta com uma resposta curta, brincando que não queria falar muito devido a um castigo anterior por dizer palavrões durante a conferência de imprensa de quinta-feira. Seguiram-se respostas telegráficas em que pouco ou nada se pôde extrair.

no. i might get fined or get an extra day."

the way hes answering with two words at best im in TEARS 😭😭 (and i appreciate that he explains its not the reporters fault!) pic.twitter.com/6LLGiOBuxR

