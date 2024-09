F1, GP de Singapura: Max Verstappen conseguiu minimizar os estragos

A última vitória de Max Verstappen aconteceu a 23 de junho, na jornada 10 do campeonato do mundo de F1. Oito corridas depois, Verstappen subiu ao pódio em “apenas” quatro corridas, mas tem conseguido manter a distância para Lando Norris.

Hoje, no GP de Singapura, Max Verstappen voltou a mostrar uma excelente forma. Um dos melhores pilotos da atualidade (senão o melhor) voltou a demonstrar a sua qualidade. Não tinha argumentos para perseguir Lando Norris e, por isso, focou-se na sua própria corrida e assegurou o segundo lugar com muita segurança e uma larga margem para a concorrência. Um excelente fim de semana para o líder do campeonato que mantém uma boa diferença para Norris.

“Tentei fazer o melhor que pude, tentei gerir o meu ritmo até ao fim, penso que o primeiro stint foi bastante difícil para nós, com alguma degradação dos pneus” disse Verstappen no fim da corrida. “O segundo stint foi um pouco melhor e também me senti um pouco mais confortável. Penso que, num fim de semana em que sabíamos que íamos ter dificuldades, ser 2º é um bom resultado. Claro que não estamos satisfeitos com o segundo lugar, mas vamos tentar melhorar cada vez mais.”