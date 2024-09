F1 GP de Singapura, Max Verstappen: “A qualificação correu bastante bem”

“A qualificação correu bastante bem. Conseguimos melhorar o carro a cada sessão. Estou contente por estar na primeira linha, se olharmos para o ponto de partida de ontem. A Q3 foi difícil. A nossa volta foi cancelada com a dupla amarela e depois todos só têm uma volta para fazer, por isso não queremos exagerar. Queremos manter-nos dentro dos limites. Vou largar de segundo – estou contente com isso. Amanhã é um pouco difícil de dizer, em Singapura podem acontecer muitas coisas, mas pelo menos temos uma oportunidade de lutar pela vitória.”

Era um Max Verstappen satisfeito no final da qualificação para o GP de Singapura, apesar de não ter conseguido a pole. O segundo lugar permite encara a prova de amanhã com mais algum otimismo, tendo em conta as primeiras voltas menos conseguidas de Lando Norris, no passado recente. Além disso, a melhoria de performance do Red Bull de ontem para hoje deixou o piloto contente.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros