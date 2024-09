F1, GP de Singapura: Lewis Hamilton e Lando Norris apoiam Max Verstappen

“Acho que é uma piada, para ser honesto”, afirmou o sete vezes campeão do mundo. “Este é o auge do desporto. Erros são cometidos. Eu certamente não o faria [cumprir o castigo], e espero que o Max não o faça.”

Durante a conferência de imprensa de sábado após a qualificação, Verstappen recusou-se a responder a perguntas, optando por falar com os meios de comunicação social fora da sala. Tanto Hamilton como Lando Norris, que também se qualificou entre os três primeiros, discordaram da penalização, com Hamilton a pedir a Verstappen que a boicotasse.

Verstappen usou linguagem imprópria ao descrever o desempenho do seu carro no Azerbaijão, levando a FIA a puni-lo por violar o Código Desportivo Internacional. A sua sanção envolveu a prestação de serviço comunitário ou trabalho de interesse público.

