F1 GP de Singapura, Lewis Hamilton: “De repente, o carro ganhou vida”

“Se as mudanças na afinação irão resultar amanhã? Não faço ideia! Um dia de cada vez. Hoje foi muito melhor, foi a primeira vez que tivemos alguma frente, e vimos que os McLaren têm sido muito rápidos todos os fins-de-semana. Não sei. Com a gestão, espero que consigamos acompanhar estes tipos [Red Bull], talvez não os McLaren, mas vamos dar tudo por tudo.”

Hamilton estava muito contente com o resultado, depois de muito trabalho feito para melhorar as voltas de qualificação, reconhecendo que ainda havia mais um bocadinho a extrair do carro. Ainda assim, o terceiro lugar na qualificação de hoje deixou o piloto satisfeito:

Lewis Hamilton tem enfrentado algumas dificuldades em mostrar tudo o que pode fazer na qualificação, tendo já admitido publicamente que tem estado muito abaixo do que deseja neste capítulo. Hoje, em Singapura e depois de uma sexta-feira negativa para a Mercedes, com dificuldades em encontrar o equilíbrio certo, Lewis Hamilton conseguiu o terceiro tempo na qualificação para o GP de Singapura.

