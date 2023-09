F1, GP de Singapura: Lando Norris regressa ao pódio graças ao seu amigo e ao seu talento | AutoSport

Lando Norris é aquele piloto que nunca desperdiça uma oportunidade. Hoje, em Singapura, o piloto da McLaren voltou a mostrar todo o seu talento e conquistou o segundo lugar.

Lando Norris começou a corrida de forma positiva, mantendo o quarto lugar, apesar de ter visto Hamilton ganhar o lugar fora de pista. Norris manteve o foco e aproveitou o azar de Charles Leclerc (demorou mais tempo na paragem no primeiro Safety Car, devido ao trânsito na via das boxes) para entrar nos lugares do pódio. O VSC provocado pelo azar de Esteban Ocon motivou a aposta da Mercedes na segunda paragem para os médios. A partir daí foi o génio de Lando a falar mais alto com a ajuda de Sainz.

Os Mercedes aproximaram-se rapidamente, mas Norris aguentou o ataque de Russell, defendendo-se de forma brilhante, quase tão brilhante quanto a estratégia de Sainz que levanto o pé para dar o DRS ao McLaren, que servia de tampão aos Mercedes. O McLaren #4 tornou-se demasiado largo nas curvas e nas retas, o DRS e a forma inteligente como Norris usou a energia da bateria permitiu que o segundo lugar se mantivesse nas mãos do #4. Uma excelente corrida de Norris e a prova que a McLaren está a fazer um excelente trabalho no desenvolvimento do carro.