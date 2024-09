F1, GP de Singapura: Lando Norris quebra a maldição com vitória categórica

“Foi uma corrida espetacular. Houve demasiados sustos- tive alguns pequenos momentos – mas, de resto, penso que foi bem controlada. O carro estava fantástico. Consegui puxar, estivemos a voar durante toda a corrida e no final conseguimos relaxar. Por isso, foi uma boa corrida, ainda dura, estou um pouco sem fôlego, mas divertida. No que diz respeito aos sustos, não é que estejamos necessariamente a exagerar, por vezes pode até ser que estejamos a relaxar demasiado. Talvez tenha sido um pouco dos dois, não sei o que é. É complicado. Continua a ser difícil e é fácil bloquear os pneus, como aconteceu comigo. Continuei a esforçar-me, não queria ter uma vantagem de um segundo, queria ter a maior vantagem possível.”

No final da corrida, Norris estava radiante com o triunfo:

Norris cometeu alguns erros que podiam ter dado dissabores, especialmente aquela travagem falhada e aquele toque no muro. Não foi uma corrida limpa que já vimos de outros grandes campeões, mas foi a corrida suficiente para dominar. Parecem faltar ainda alguns pormenores para Norris se afirmar como um candidato ameaçador. Mas talvez depois desta corrida, alguns fantasmas se afastem e os pequenos erros deixem de acontecer. Pois, em termos de velocidade pura, poucos se aproximam do britânico.

Lando Norris é o vencedor do GP de Singapura. O piloto da McLaren foi o mais rápido desta tarde e terminou com 20 segundos de vantagem sobre Max Verstappen.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros