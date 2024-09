F1 GP de Singapura, Lando Norris: “Não tive de forçar demasiado”

Lando Norris assegurou a pole para o GP de Singapura, a 18ª jornada do Campeonato do Mundo de F1. Foi a sexta pole de Norris, conseguida com alguma naturalidade, dada a superioridade do andamento do #4 da McLaren.

Norris considerou a qualificação difícil, com a evolução dos tempos a revelar-se complicada, mas estava contente com a prestação e com o resultado. Norris gostou do “formato” improvisado de apenas uma volta na Q3, depois do acidente de Carlos Sainz nos primeiros minutos da sessão:

“Foi difícil, especialmente na qualificação. Foi um pouco difícil progredir e ganhar muito tempo por volta. E todos os outros pilotos à minha volta pareciam estar cada vez mais rápidos, o que me colocou um pouco mais sob pressão, especialmente com apenas uma volta no final. Foi bom o suficiente para a pole e estou contente com isso, especialmente aqui em Singapura. É uma boa sensação. Senti-me bem durante todo o fim de semana, senti-me confiante, talvez não tanto na qualificação, mas conseguimos fazer o trabalho.”

“Gostei de fazer apenas uma volta na Q3. Faz-nos acelerar o ritmo cardíaco e é muito divertido. A minha volta não foi tão boa como a que fiz antes da bandeira vermelha. Por isso, há sempre mais um bocadinho. Mas o carro tem estado bem e quando temos um carro com boas sensações e estamos confiantes, podemos ir para a pista e esforçar-nos para conseguir o tempo da volta, por isso fiz o trabalho que tinha de fazer hoje e estou entusiasmado por ver o que podemos fazer amanhã”.

No primeiro setor o tempo de Norris não foi tão bom quanto o da sua primeira tentativa, que teve de ser abortada pelo incidente de Sainz. O britânico revelou o seu segredo, que foi evitar exageros e aproveitar a velocidade natural do carro:

“Tinha fé que estávamos rápidos, por isso não tive de forçar demasiado e pude fazer o que tenho feito durante todo o fim de semana. É uma sensação agradável não ter de ir além do limite, mas é complicado. O carro está sempre em movimento, sempre com ressaltos, é fácil travar um metro tarde demais de repente. Paga-se o preço por conduzir e forçar demasiado. Mas mantive a calma e fiz o que tinha de fazer, por isso estou contente.”