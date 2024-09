F1, GP de Singapura: Lando Norris faz a pole em Q3 desastrosa da Ferrari

Lando Norris confirmou o seu favoritismo e conseguiu a pole para o GP de Singapura. O piloto da McLaren foi constantemente o mais rápido e apenas circunstancialmente não esteve na liderança das operações.

A McLaren está forte e Norris está muito rápido. Max Verstappen ficou em segundo, sem argumentos para a pole, tal como Lewis Hamilton, muito melhor que ontem, com a Mercedes a encontrar soluções para os problemas encontrados nos treinos.

As desilusões foram a Ferrari, com o acidente de Carlos Sainz na Q3 e a volta apagada de Charles Leclerc, Sergio Pérez eliminado na Q2, tal como os dois Williams que tinham impressionado nos treinos e Daniel Ricciardo, eliminado na Q1,

Q1

Lando Norris foi o mais rápido na Q1, seguido de perto por Max Verstappen e Oscar Piastri. Daniel Ricciardo foi eliminado, aumentando a especulação sobre a sua potencial saída da F1.

Com 32,7 °C de temperatura do asfalto e 29,5 °C de temperatura do ar (79% de humidade), os pilotos preparavam-se para uma das qualificações mais importantes do ano. As caraterísticas deste circuito minimizam as oportunidades de ultrapassagem e uma boa posição de largada é fundamental para um bom resultado amanhã.

Lando Norris era o favorito para a pole, mas Ferrari e Red Bull iriam aproveitar todas as oportunidades para contrariar esse favoritismo. A Q1 era a primeira fase da qualificação a eliminar, com os cinco mais lentos a ficarem pelo caminho.

Os pilotos iniciaram a qualificação a um ritmo muito baixo nas voltas de saída

Esteban Ocon foi o primeiro piloto a colocar um tempo na tabela, no segundo 32, muito longe da referência do TL3 e muito longe do tempo de Chalres Leclerc, que começou a Q1 no segundo 30.

Lando Norris começou forte e tirou 0,172 ao tempo do #16 da Ferrari. A volta de Carlos Sainz começou mal, com uma ligeira saída de pista. A segunda tentativa do vencedor da corrida do ano passado deu o quarto lugar ao espanhol, imediatamente à frente de Alex Albon, que era quinto.

As primeiras voltas da Mercedes não eram alvo de grande ânimo, com Lewis Hamilton a seis décimos da referência e George Russell ainda mais atrás. Max Verstappen fez o segundo tempo na sua primeira tentativa, a 0,130 seg. de Norris. Leclerc aproximou-se mais ainda de Norris, ficando a apenas 0.062 seg. do #4 da McLaren.

We've got five minutes left in Q1… TOP 5 Norris 📸 Leclerc Verstappen Piastri Hulkenberg BOTTOM 5 Gasly Bottas Zhou Colapinto Stroll #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/Jt96Dl7uxA — Formula 1 (@F1) September 21, 2024

Na zona de eliminação estavam Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Franco Colapinto e Lance Stroll, quando faltavam cinco minutos para o fim da Q1.

Na frente, Alex Albon destronou Norris, mas foi por pouco tempo, tirando 0,677 segundos ao tempo do piloto da Williams. Oscar Piastri subiu ao segundo lugar e a McLaren (que fez as segundas voltas com pneus usados, aproveitando a evolução da pista) estava bem instalada para passar à Q2. A evolução da pista ia ajudando nas alterações na ordem.

Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Pierre Gasly, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu ficaram eliminados. No topo da tabela, Lando Norris com o melhor tempo (1:30.002), seguido de Verstappen e Piastri.

Q2

Oscar Piastri foi o mais rápido na Q2 do GP de Singapura, mas Lando Norris abortou a sua segunda tentativa, estando a salvo de qualquer dissabor. Eliminados ficaram os homens da Williams (desilusão, esperava-se mais), Esteban Ocon, Kevin Magnussen e Sergio Pérez.

Depois de uma Q1 em que a evolução da pista deu-nos um final animado, a Q2 começou com a McLaren em vantagem, que precisou apenas de um conjunto de pneus macios para passar à Q2, ao contrário do resto das equipas em que cada piloto precisou de dois conjuntos de pneus marcados a vermelho.

Sharp intake of breath 😰 Massive save from Verstappen in the final corner 😵#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/EwLZQEJGv1 — Formula 1 (@F1) September 21, 2024

O primeiro tempo da Q2 pertenceu a Sergio Pérez, entrando no segundo 30 (altos), enquanto Max Verstappen apanhou um grande susto na última curva, com uma saída de pista que podia ter custado muito caro (o tempo da volta foi apagado).

Lando Norris ficou à porta do segundo 29 deixando Charles Leclerc em segundo, Oscar Piastri em terceiro e com Hulkenberg e Tsunoda no top 5. Os Mercedes iniciaram as suas voltas já depois da concorrência ter terminado as primeiras voltas. E a estratégia parece ter resultado, com Lewis Hamilton a entrar no segundo 29, e Russell em terceiro.

Na zona de eliminação estavam Alonso, Albon, Colapinto, Ocon e Verstappen.

Na sua segunda volta lançada, Verstappen conseguiu o melhor tempo, retirando Hamilton do primeiro lugar. Mas foi por pouco tempo, pois Piastri subiu ao primeiro posto, enquanto Leclerc conseguiu apenas o terceiro tempo.

Sergio Pérez não conseguiu melhorar o seu tempo e ficou em 13º, consequentemente eliminado da Qualificação. Com o mexicano ficaram Alex Albon, Franco Colapinto, Kevin Magnussen e Esteban Ocon.

No topo da tabela, Oscar Piastri (1:29.640), com Lando Norris a abortar a sua segunda tentativa. Verstappen e Leclerc completaram o top 3, Hamilton

Q3

A Q3 começou praticamente com o acidente de Carlos Sainz. No arranque da sua volta rápida, Sainz perdeu o controlo da traseira do carro na última curva da pista e acabou contra as proteções, o que motivou bandeiras vermelhas. Apenas Oscar Piastri e Nico Hülkenberg ficaram com o tempo na tabela. Max Verstappen viu o seu tempo apagado. Isto significa que haverá apenas uma tentativa para os pilotos tentarem chegar à pole.

Así ha sido el accidente de Carlos Sainz que nos tiene de momento bajo bandera roja 🚩 Lamentable para el español #F1 #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/rjrcj7QoXR — Jamie Núñez (@jenucor) September 21, 2024

A sessão ficou apenas com oito minutos e seria complicado para as equipas colocarem duas voltas lançadas nesta qualificação. O recomeço da sessão deu-nos a resposta a esta dúvida. Todos ficaram nas boxes e, como tal, teríamos apenas uma volta para a maioria dos pilotos na Q3.

Nas derradeiras voltas, Lando Norris subiu ao primeiro lugar e ficou com a pole provisória, seguido de Ocar Piastri (+0.4 seg.) Leclerc não consegui mais que o quarto tempo, atrás de Hulkenberg. A volta de Charles Leclerc foi apagada e por isso a Scuderia largará amanhã de 10º e 9º. Nem Max Verstappen, nem Lewis Hamilton tiveram argumentos para discurtir a pole com Norris, e tiveram que contentar-se com o top3.

Lando Norris ficou com a pole, seguido de Max Verstappen e Lewis Hamilton. George Russell e Oscar Piastri ficaram no top 5. Seguiram-se Hulkenberg, Alonso (grande qualificação) e Tsunoda (excelente performance).