F1, GP de Singapura: Lance Stroll falha corrida | AutoSport

Lance Stroll não estará presente na largada do GP de Singapura. O piloto canadiano sofreu um violento acidente na qualificação de ontem e, segundo a equipa, ainda estará dorido do violento impacto, pelo que falhará a corrida.

“Na sequência do acidente de Lance na qualificação durante o Grande Prémio de Singapura, Lance e a Aston Martin concordaram em conjunto que ele não participará no Grande Prémio de Singapura desta noite. A equipa enfrenta uma enorme tarefa para reparar o carro hoje e, compreensivelmente, o Lance ainda está dorido depois de um impacto tão forte. O foco de Lance agora passa a ser a recuperação total antes do Grande Prémio do Japão”, pode ler-se na declaração da equipa.

O Diretor da Equipa Mike Krack afirmou o seguinte: “Toda a equipa está aliviada pelo Lance ter conseguido sair do carro depois do acidente de ontem – no entanto, ele ainda está a sentir os efeitos de um acidente de tão grande impacto. A nossa prioridade agora é que ele tenha uma recuperação completa e rápida. Juntos, decidimos que ele não participará na corrida desta noite e que, em vez disso, se concentrará totalmente no regresso ao cockpit para o Grande Prémio do Japão do próximo fim de semana.”