F1, GP de Singapura: Lagarto responsável pela bandeira vermelha no TL3

Um lagarto tentou ver de mais perto o Treino Livre 3, mas acabou por ser removido da pista. Foi necessário interromper a sessão de treinos, numa altura em que apenas havia dois carros em pista.

Os Aston Martin de Fernando Alonso e Lance Stroll foram os primeiros a ir para a pista na terceira sessão de treinos livres, interrompida pouco depois pela presença de um lagarto na pista. O réptil estava numa posição privilegiada para ver os carros, mas a sua segurança estava em causa. Como o animal teimava em manter-se no asfalto da pista de Marina Bay, foi necessário que os comissários o convencessem em deixar o lugar, o que fez a contragosto, obrigando ainda os comissários a correr para o apanhar e confirma a sua saída de pista.

É já habitual vermos lagartos na pista de Singapura, mas este terá sido o mais teimoso de todos.

The #SingaporeGP practice race was delayed for a few minutes because of an unsanctioned visitor on the track 🦎😅#F1 pic.twitter.com/uegfJLdOcQ

— DW Sports (@dw_sports) September 21, 2024