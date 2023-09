F1, GP de Singapura, George Russell: “Podemos colocar a Ferrari numa posição difícil” | AutoSport

George Russell voltou a mostrar o que já tinha mostrado no passado. Uma sessão de qualificação muito forte, com um grande ritmo, apenas superado (por pouco) por Carlos Sainz. Com a Mercedes a apostar numa estratégia alternativa, tendo poupado um jogo de pneus médios para amanhã, os Flechas de Prata esperam ganhar vantagem face à Scuderia:

“Foi uma sessão desafiante. Quando nos sentamos no carro é como estar numa sauna, mas temos de manter a nossa compostura e estou muito feliz com este fim de semana até agora. Estive sempre muito confiante no carro, a equipa fez um excelente trabalho com a estratégia e temos um conjunto extra de pneus médios para amanhã, o que mais ninguém à nossa volta tem. Estar na primeira linha da grelha com uma vantagem estratégica do nosso lado é uma boa sensação. Olhando à degradação dos pneus na sexta, esperamos muita degradação, por isso a estratégia vai variar entre uma e duas paragens, sendo ambas muito próximas. Com os nossos médios, podemos colocar a Ferrari numa posição difícil e forçar um erro”.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA