F1 GP de Singapura, George Russell: “Foi o melhor que podíamos ter conseguido”

Os dois pilotos da Mercedes enfrentaram um Grande Prémio difícil em Singapura, com George Russell a terminar em quarto e Lewis Hamilton em sexto. Apesar dos bons resultados na qualificação, as suas estratégias divididas não compensaram, com Hamilton a arrancar com pneus macios, mas a ter de ir para as boxes mais cedo para colocar pneus duros, o que prejudicou o seu desempenho. Russell conseguiu segurar Charles Leclerc na última volta para manter a sua posição.

Russell reconheceu a dificuldade da corrida, observando o ritmo impressionante da McLaren e de Verstappen. Ele descreveu a corrida como um esforço de “limitação de danos”, dado o desempenho do seu carro. A falta de um Safety Car aumentou o esforço físico, com Russell a sentir-se exausto no final.

“Depois de uma sexta-feira muito difícil, provavelmente teríamos apontado para o quarto lugar no Grande Prémio”, disse Russell. “No entanto, o nosso ritmo na qualificação fez-nos acreditar que podíamos conseguir algo mais. Foi, sem dúvida, uma corrida difícil para nós, desafiante em termos de ritmo e também fisicamente. Os McLaren foram impressionantes e estavam noutra liga, enquanto o Max [Verstappen] tinha mais ritmo que nós. Conseguimos aguentar o Ferrari do Charles na fase final, por isso foi uma noite de limitação de danos. Dado o ritmo do carro, foi o melhor que podíamos ter conseguido”.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA