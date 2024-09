F1, GP de Singapura: FIA explica o caso da asa da McLaren

A FIA explicou a sua decisão de não tomar medidas em relação à asa traseira da McLaren na sequência de queixas durante o Grande Prémio do Azerbaijão, onde as imagens a bordo mostraram a asa a fletir a alta velocidade, potencialmente aumentando o desempenho em linha reta.

A McLaren insistiu que a asa era legal e confirmou que seriam efetuadas alterações antes de voltar a utilizar a configuração em Las Vegas. O diretor de monolugares da FIA, Nikolas Tombazis, afirmou que a McLaren passou em todos os testes e cumpriu os regulamentos técnicos, pelo que não foi considerada necessária qualquer ação. Também referiu que todas as equipas, incluindo as que apresentaram queixas, beneficiaram de interpretações semelhantes das regras no passado.

“Discutimos o evento após a corrida de Baku”, disse Tombazis à Sky Sports Italy. “Normalmente, as equipas que se queixam de outras configurações vêm ter connosco na sexta-feira para discutir. É preciso dizer que a McLaren passou em todos os testes, o que é importante, e cumpriu tudo o que estava escrito nas diretivas técnicas. Por isso, com base nisso, não nos pareceu apropriado, em retrospetiva, agir desta forma. Todas as equipas, sem exceção, mesmo as que falam mais alto hoje em dia, beneficiaram por vezes desta abordagem.”

“Na minha opinião, foi a coisa certa a fazer de forma desportiva e não merecia este exagero”, disse. “Depois é natural porque o campeonato é muito disputado. Em Baku houve sol numa determinada direção, o que realçou mais este fenómeno. Não foi o caso em Monza e Spa, onde ninguém notou. Talvez se alguém tivesse vindo ter connosco, teríamos agido um pouco mais cedo.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA