F1, GP de Singapura: Fernando Alonso quer um novo formato de qualificação | AutoSport

O formato de qualificação, que até parece ser consensual para a maioria das pessoas, voltou a ser alvo de críticas, devido ao trânsito que se forma nas últimas curvas. Fernando Alonso disse mesmo que este formato está obsoleto e que é preciso algo novo.

Os carros costumam acumular-se nas últimas curvas, especialmente na Q1 e Q2, com os pilotos a tentarem ganhar um lugar e esperarem que o carro da frente fique com uma distância aceitável. Mas isso leva a alguns momentos mais aflitivos, como vimos em Singapura. Alonso acha que este problema vai manter-se até que se mude a qualificação e defendeu um formato com volta única:

“É difícil de lidar, penso eu. O que quer que [a FIA] faça, vamos encontrar uma maneira de navegar nesse tipo de regra. Eles têm um trabalho muito difícil em termos de gestão do tráfego nos circuitos citadinos. Todas as outras soluções podem ser testadas, mas nunca vão funcionar porque vamos encontrar uma maneira. Penso que este formato de qualificação é obsoleto. É o mesmo há 20-25 anos, mas os carros não são os mesmos. Temos motores híbridos, temos de carregar a bateria, temos de arrefecer os pneus, por isso a única forma de avançar com qualificações de volta única.”