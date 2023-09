F1, GP de Singapura, Fernando Alonso: “Novo traçado é uma melhoria, gostei da mudança” | AutoSport

Fernando Alonso aprovou as mudanças feitas no traçado de Singapura. Segundo o espanhol, a pista está agora mais fluida, tornando-se mais fácil entrar no ritmo.

Alonso gostou das mudanças feitas ao traçado de Marina Bay, depois de ter sido retirado o antigo complexo das curvas 16,17,18 e 19, que se transformou numa reta:

“Sim, foi divertido, acho que foi uma melhoria em relação ao passado, é um pouco mais rápido e consegue-se ganhar ritmo na volta, por isso, sim, gostei da mudança”, disse.

O piloto espanhol também afirmou que, apesar das dificuldades, a Red Bull deverá estar rápida, mesmo que tenha apresentado dificuldades nos treinos.

“A Ferrari provavelmente está fora de alcance novamente, como em Monza, eles são um pouco rápidos demais. A Red Bull vai ser rápida quando for preciso. É muito apertado, podes ser quinto, sexto ou podes ficar fora da Q3. Podes ser 12º porque se perderes dois décimos, há muitos carros juntos. Vai ser renhido, temos de estar preparados para tudo e fazer uma boa volta na Q2 e na Q3.”

A Aston Martin tem evidenciado falta de ritmo e este fim de semana não parece que vá ser positivo para a equipa britânica.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA