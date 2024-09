F1 GP de Singapura, Fernando Alonso: “Muito contente com a sétima posição”

Fernando Alonso estava muito contente com o resultado da sua Qualificação para o GP de Singapura. O espanhol foi sétimo na qualificação, conseguido um resultado incomparavelmente superior ao do seu colega de equipa, Lance Stroll, que foi eliminado na Q1.

Apesar do pessimismo inicial, Alonso e a equipa conseguiram contornar as dificuldades e terminar com uma prestação positiva, que abre boas perspetivas para amanhã:

“Estou muito contente com a sétima posição e com o desempenho desta noite na qualificação. Tivemos dificuldades com as fraquezas do carro aqui e trabalhámos arduamente para tentar melhorar as coisas. À entrada para a Qualificação estávamos um pouco pessimistas, uma vez que o nosso ritmo não parecia muito promissor no TL3. No entanto, conseguimos fazer boas voltas e, graças a alguns carros que não completaram as suas voltas na Q3, acabámos por ficar um pouco acima do nosso verdadeiro ritmo. Vamos aceitar, mas sabemos que os pontos são marcados amanhã, por isso temos de concluir o trabalho e marcar alguns bons pontos.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA