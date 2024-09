F1, GP de Singapura: Estratégias para a corrida

Prevê-se que o Grande Prémio de Singapura de 2024 siga uma estratégia de uma paragem começando com os médios e com um segundo stint com os duros, contando com uma janela ideal de paragem nas boxes entre as voltas 21 e 27. A posição na pista é fundamental, uma vez que uma paragem nas boxes custa cerca de 27 segundos, tornando a paragem única a opção mais rápida.

Apesar de grandes secções da pista terem sido repavimentadas e de ter sido adicionada uma nova zona DRS, as ultrapassagens continuam a ser um desafio. A zona DRS adicional pode afetar a dinâmica da corrida, impedindo que os carros da frente atrasem o pelotão na primeira volta, o que normalmente ajuda a evitar os undercuts (à imagem do que acontece no Mónaco). No entanto, as zonas DRS levarão a uma maior degradação dos pneus, tornando mais difícil para os líderes prolongarem o seu primeiro stint.

Estratégias alternativas

A estratégia de Leclerc de pneus macios para duros no GP de Singapura do ano passado é um exemplo útil para os pilotos que procuram ganhar posições cedo. Embora tenha acabado por perder uma posição, os pneus macios deram-lhe uma vantagem no início com uma melhor aderência. Esta estratégia poderá ser viável em 2024, com uma janela de paragem nas boxes entre as voltas 13 e 19. Mario Isola, da Pirelli, sugere que o pneu macio é uma opção este ano, já que os stints de sexta-feira com muito combustível não mostraram granulação, apenas uma pequena abrasão. Os pilotos podem usar os macios para um curto stint inicial, gerindo o seu ritmo, antes de mudarem para os duros para terminarem a corrida.

Duas paragens fora dos planos

Uma estratégia de duas paragens é improvável no GP de Singapura de 2024 devido ao tempo significativo de perda de boxes e à dificuldade de ultrapassar. Para os pilotos com um ritmo forte, como Sergio Perez (P13) ou Lance Stroll (P17), uma estratégia a começar com pneus duros, passando para médios pode funcionar bem.

Safety Cars

Espera-se que o Grande Prémio de Singapura de 2024 tenha pelo menos um período de Safety Car, como aconteceu nas 14 corridas anteriores. Isto torna um Safety Car quase inevitável. Apenas os pilotos da Sauber e Franco Colapinto têm um segundo jogo de pneus médios. Isto deve-se em parte à configuração de Singapura, centrada na qualificação, e ao forte desempenho do composto macio. No final da corrida, os pneus duros podem ter dificuldade em recuperar o desempenho depois de arrefecerem atrás de um Safety Car. Nessa fase, os pilotos podem trocar os pneus macios, o que pode criar um final dramático, especialmente se as estratégias divergirem.

