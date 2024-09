F1, GP de Singapura: Desilusão na Williams

Esperava-se mais da Williams nesta qualificação para o GP de Singapura. A prestação da equipa ficou aquém do projetado pela equipa, olhando para a performance do carro nos treinos. Assim, Alex Albon e Franco Colapinto estavam desapontados com o resultado obtido.

Albon e Colapinto foram eliminados na Q2, ficando às portas da Q3, que era o objetivo para esta tarde. Albon queixou-se de problemas de equilibrio no carro e Colapinto acredita que sem alguns erros, poderia ter passado à Q3.

Alex Albon: “O carro era definitivamente mais rápido do que o 11º hoje, por isso estou desapontado. Temos um problema de equilíbrio no carro este fim de semana e temos tentado melhorá-lo, mas não encontrámos nada que o resolva, por isso, quando não está lá, somos rápidos, mas, infelizmente, quando está, temos dificuldades e foi isso que aconteceu na qualificação. Também estamos a lidar com o sobreaquecimento da traseira dos pneus muito cedo na volta, por isso não é o ideal. Embora hoje tenha sido complicado, amanhã ainda vou estar na luta pelos pontos, por isso vamos ver como corremos”.

Franco Colapinto: “Estou um pouco frustrado porque posso facilmente olhar para a minha volta e encontrar o tempo que me teria levado à Q3, mas mesmo assim foi uma boa sessão de qualificação. Estávamos à espera de um pouco mais hoje e éramos capazes de o fazer. Infelizmente, cometi alguns pequenos erros que me custaram a oportunidade de progredir. Há coisas a rever e a melhorar, mas ainda assim foi um dia decente. O carro está numa boa janela, por isso temos de continuar a trabalhar para a corrida de amanhã para tentarmos obter o melhor resultado possível.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA