F1, GP de Singapura: Daniel Ricciardo muito emocionado nas entrevistas

Um sinal de que poderemos ter visto a última corrida de Daniel Ricciardo na F1? O piloto australiano ganhou a votação do melhor piloto do dia e conseguiu a volta mais rápida da corrida. Mas o habitual sorriso e boa disposição do #3 deu lugar à emoção.

Os muitos rumores em torno do futuro de Ricciardo apontam para que esta talvez tenha sido a última corrida do australiano com Liam Lawson assumir o seu lugar, uma mudança aparentemente motivada por cláusulas contratuais que obrigam a equipa a colocar Lawson num carro até uma data definida. Com Yuki Tsunoda já com contrato renovado e em boa forma, Ricciardo acabou por ser apontado como o alvo da potencial dispensa. Não há certezas de nada, mas a forma emocionada como o piloto respondeu às perguntas indica que este pode ter sido mesmo o capítulo final.

“Foi uma corrida dura. Quando somos eliminados na Q1 sabemos que vamos ter um dia longo no domingo e tentei fazer algo diferente com estratégia, pois nunca se sabe com os Safety Cars. Como não houve um Safety Car a estratégia acabou por não resultar. Não fomos rápidos o suficiente e no final, como estávamos em terra de ninguém, tentamos fazer a volta mais rápida e acho que ajudou um pouco o Max Verstappen e se o ajudar no final, talvez receba um presente de natal”.

“Também tenho de reconhecer porque voltei depois da passagem pela McLaren. Sempre disse que não queria voltar apenas para estar na grelha, queria tentar lutar na frente e voltar para a Red Bull. Obviamente, não se concretizou, por isso também tenho de perguntar a mim próprio: “Bem, então o que mais posso conseguir e o que mais há para fazer? Dei o meu melhor, digamos que o final de conto de fadas não aconteceu, mas também tenho de olhar para trás e ver o que aconteceu. Há cerca de treze anos que estou orgulhoso. Normalmente, o prémio de piloto do dia não é algo que nós, pilotos, consideremos muito, mas hoje posso dizer que é algo que aprecio. O prémio de hoje tem um significado especial”.

Daniel Ricciardo ficou por largos segundos no carro. Questionado pelo motivo dessa demora, Ricciardo reconheceu que era o aproveitar do momento num mundo que tem sido seu desde há muito tempo:

“Uma grande mistura de emoções, pois estou ciente que este pode ser o fim. O cockpit é algo a que me habituei durante muito anos e sim… queria aproveitar o momento”.