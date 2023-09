F1, GP de Singapura: Christian Horner diz que Red Bull está confusa e que nada mudou no carro | AutoSport

A pior qualificação da Red Bull desde 2018. Num ano de domínio avassalador, é uma posição estranha para a equipa austríaca, num fim de semana em que uma nova diretiva técnica foi implementada. Christian Horner admite que a equipa está confusa com o que se passou, mas rejeita que o sucedido tenha sido motivado pela nova diretiva técnica:

“É muito, muito confuso ter perdido o ritmo assim. O carro não está a responder às mudanças – subviragem, sobreviragem, problemas de travagem”, disse Horner à Sky. “É como se não tivéssemos conseguido colocar o pneu na janela de trabalho correta. Normalmente, quando se vê uma diferença tão grande, é porque o pneu não está a funcionar. Tentámos coisas diferentes com a afinação, preparações diferentes e simplesmente não aconteceu. Temos de compreender muita coisa esta noite para tentar dar a volta à situação e vai ser muito, muito difícil fazermos bons progressos amanhã, mas vamos esforçar-nos muito. O carro que temos aqui para a qualificação é essencialmente idêntico ao que tínhamos em Monza e uma semana antes em Zandvoort. Nada mudou no carro. Experimentámos uma nova peça aerodinâmica na sexta-feira. Pensámos ‘ok, vamos reverter esse componente’. É uma afinação experimentada e testada que temos, mas simplesmente não respondeu neste circuito, neste asfalto. Tentar colocar os pneus na janela tem sido muito, muito difícil para ambos os pilotos. Veremos amanhã. Não vamos desistir de nada, mas se começarmos fora do top-10, numa pista em que é muito difícil ultrapassar, temos muito que fazer.”