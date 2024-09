F1, GP de Singapura: Castigo da FIA deixa Max Verstappen a ponderar o seu futuro

Max Verstappen expressou a sua frustração com o castigo “idiota” que recebeu por ter dito palavrões durante a conferência de imprensa do Grande Prémio de Singapura, o que o levou a questionar o seu futuro na Fórmula 1.

Depois de ter recebido uma sanção de serviço comunitário da FIA por ter usado palavrões, Verstappen protestou dando respostas breves nas conferências de imprensa subsequentes, realizando sessões com os media fora da sala oficial. Quando questionado se tais incidentes poderiam influenciar a sua decisão de continuar na F1, ele confirmou que sim.

Verstappen sublinhou que, embora goste de correr e ganhar, não quer lidar com estas questões continuamente, afirmando que isso diminui a diversão do desporto.

“Sim, este tipo de coisas também influencia definitivamente o meu futuro”, disse Verstappen. “Quando não podemos ser nós próprios e temos de lidar com este tipo de coisas estúpidas… Acho que agora estou numa fase da minha carreira em que não quero estar sempre a lidar com isto. É muito cansativo. “Claro que é ótimo ter sucesso e ganhar corridas, mas quando se consegue tudo isso, ganhar campeonatos e corridas, também se quer algum divertimento”.

“Todos estão a esforçar-se ao máximo. Todos nesta batalha, mesmo na parte de trás da grelha. Mas se tivermos de lidar com este tipo de coisas disparatadas: para mim, essa não é uma forma de continuar no desporto, isso é certo. Mas, para mim, a certa altura, quando é demais, chega! Não é um problema porque a Fórmula 1 vai continuar sem mim, mas também não é um problema para mim. Portanto, é assim que as coisas são. De momento, nem sequer estou a pensar nessa decisão. Estou apenas concentrado no desempenho, no que vamos fazer em Austin e mais além. É nisso que estou a pensar e, para mim, não devia gastar energia com isso, porque é uma grande parvoíce.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA