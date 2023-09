F1, GP de Singapura: Carlos Sainz faz a pole, Red Bull eliminada na Q2 | AutoSport

Que qualificação em Singapura! Com a Red Bull eliminada na Q2, com um carro muito longe do que já mostrou este ano (efeitos dos upgrades, da nova diretiva técnica, ou apenas circunstancial?), a Ferrari assumiu o protagonismo, com a pole de Carlos Sainz, que dominou esta qualificação. O piloto espanhol foi sempre o mais rápido e o mais consistente, fazendo o melhor tempo, à frente de George Russell, que fez uma excelente qualificação e ficou com o segundo lugar, com Charles Leclerc em terceiro. Este trio cabe em 0.072 seg. A Ferrari parece assim em boa posição para assegurar um bom resultado, com a Mercedes e Lando Norris a espreitar o que possa acontecer.

Q1

Com as luzes a iluminarem o traçado de Marina Bay, em Singapura, os 20 pilotos, das dez equipas de F1, enfrentaram o desafio da qualificação, num dos traçados citadinos mais exigentes do mundo. A temperatura em pista era de 34,6ºC por altura do arranque da Q1, com o ar a 30ºC e a humidade a chegar aos 77%.

A Ferrari chegava a esta qualificação com o rótulo de favorita, com a Mercedes e a McLaren em bom plano. A dúvida era a Red Bull, com problemas nos treinos, com a afinação longe do ideal, com problemas técnicos nas passagens de caixa do carro #1 de Max Verstappen.

O trânsito acumulou-se na saída da via das boxes, com a maioria dos carros a sair cedo das boxes para tentar ganhar o melhor lugar nos primeiros instantes da qualificação. Todos os pilotos saíram com pneus macios e ninguém assumiu o risco de tentar passar à Q2 com um conjunto de médios.

Logan Sargeant foi o primeiro tempo a ir para a tabela, mas Kevin Magnussen tratou de colocar o melhor tempo no segundo 33, para pouco depois Lando Norris tirar mais de meio segundo, deixando Sergio Pérez e Max Verstappen atrás de si. Sainz também não conseguiu ficar à frente dos Red Bull e apenas Charles Leclerc tratou de destronar Norris, apenas por 0.033 seg. George Russell tratou de tirar 0.045 segundos ao tempo de Leclerc e assumia a primeira posição, com Hamilton em quinto.

Com dez minutos para o fim, todos os carros estavam em pista a tentar fazer o melhor tempo possível. Na segunda tentativa, Max Verstappen conseguiu o melhor tempo, tirando 0.080 seg. para ser destronado por Sainz, por apenas 0.059. As margens eram curtas e o top 5 era agora Sainz, Verstappen, Leclerc, Russell e Norris.

No final das primeiras tentativas, estavam na zona de eliminação Lance Stroll, Logan Sargeant, Alex Albon, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. Sargeant estava sob investigação por atrapalhar a volta de Stoll.

O fim da sessão foi caótico, com a pista a melhorar e a atirar Yuki Tsunoda para o topo, com Hulkenberg e Magnussen a entrar no top 3. Sergio Pérez não consegui melhor que o segundo lugar e Liam Lawson foi quarto, numa altura em que Lance Stroll falhou a abordagem à última curva, terminando de forma prematura com a sessão.

Tsunoda ficou com o melhor tempo (1:31.991). De fora da Q2 ficavam Bottas, Piastri, Sargeant, Zhou e Stroll.

Q2

Com o arranque da Q2 adiado para os comissários de pista a repararem os danos provocados pelo incidente de Lance Stroll. Enquanto isso, surgiam novidades dos Comissários, com Max Verstappen parado na saída da via das boxes, impedindo a saída de outros carros, algo que motivou uma investigação a ser feita no final da qualificação. Lance Stroll foi para o centro médico para os exames habituais, mas não se esperava nada de grave para o piloto canadiano. Também o lançamento das últimas voltas na Q1 estava a ser investigado e vários pilotos eram suspeitos de terem atrapalhado a volta de outros concorrentes.

Os Red Bull foram os primeiros a saírem das boxes, para ficarem à frente do trânsito. com Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg a saírem com os Red Bull. Os Ferrari colocaram pneus usados para as primeiras voltas na Q2, tal como os Alpha Tauri, os Alpine.

Verstappen consegui entrar logo no segundo 32, mas Magnussen conseguiu fazer um tempo melhor que o piloto da Red Bull. Lando Norris e logo de seguida Carlos Sainz entraram no segundo 31, para serem destronados por Fernando Alonso, para surpresa geral. George Russell melhorou o tempo do espanhol e colocou-se no topo da tabela de tempos.

Nesta altura tínhamos na zona de eliminação Pérez, Hulkenberg, Lawson, Albon e Tsunoda, sem uma volta feita, atrapalhado por Max Verstappen na sua volta lançada. Verstappen estava no décimo lugar.

A quatro minutos do fim, os carros regressaram à pista para as últimas voltas desta sessão

A tarde da Red Bull piorou drasticamente, com Verstappen a perder muito tempo na primeira curva, no local onde Pérez fez um pião. Verstappen estava em décimo e em risco de ser excluído, o que se confirmou pouco depois. Sainz fez o melhor tempo, seguido de Russell, Alonso, Magnussen e Norris. Hulkenberg, Leclerc, Hamilton, Ocon e Lawson passaram à Q3.

Q3

Com o mundo a recuperar do choque da eliminação da Red Bull na Q2, a primeira vez desde Sochi 2018, a qualificação continuou, ainda com muitas investigações a serem feitas depois da qualificação, pelo que ordem final demorará muito a ser conhecida. Mais uma vez, os pilotos não demoraram a ir para a pista assim que as luzes verdes surgiram no final da via das boxes. Apenas Carlos Sainz e Charles Leclerc foram para a pista com pneus macios novos, com todos os outros a fazerem as primeiras voltas com pneus usados.

Kevin Magnussen colocou o primeiro tempo na tabela, mas foi Lando Norris a fazer o primeiro tempo representativo, destronado do primeiro lugar pouco depois por Sainz, com Leclerc a fazer o segundo tempo logo a seguir. Russell era quarto na sua primeira tentativa, com Hamilton em quinto. A Ferrari parecia lançada para a segunda pole consecutiva.

Carlos Sainz fez uma boa volta e conseguiu a melhorar o seu registo, com Russell a conseguiu o segundo lugar, a 0.072 segundos do tempo de sainz. Leclerc ficou com o terceiro lugar, a 0.007 seg. do tempo de Russell. Lando Norris e Lewis Hamilton completaram o top 5. Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Esteban Ocon, NIco Hulkenberg e Liam Lawson completaram o top 10.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA