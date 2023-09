F1, GP de Singapura: Carlos Sainz brilhante, segurou a Mercedes com Lando Norris e venceu | AutoSport

Uma corrida cozinhada em lume brando, num crescendo de emoção e com um final brilhante. O GP de Singapura voltou a não desiludir e deu-nos um excelente espetáculo. Pela primeira vez este ano, um pódio sem a Red Bull. Carlos Sainz fez uma corrida tremenda, bem medida, com inteligência, mas o Safety Car e o Virtual Safety Car mudaram por duas vezes a face da corrida. Quem aproveitou para jogar um trunfo foi a Mercedes, que fez uma brilhante aposta e colocou os seus pilotos na luta pela vitória.

Sainz chegou às últimas 15 voltas na frente da corrida, tal como tinha começado, mas tinha atrás de si Lando Norris, que passou o azarado Charles Leclerc (que perdeu o lugar no primeiro Safety Car, numa paragem que correu mal ao monegasco). Os Mercedes aproveitaram o Virutal Safety Car para utilizar uma estratégia alternativa e tentar a vitória.

As voltas finais deram-nos uma luta entre os dois Mercedes e o duo de ex-colegas Norris e Sainz, num final de cortar a respiração. Russell errou e caiu do pódio para o fundo da tabela e Sainz geriu de forma brilhante as últimas voltas para uma vitória espetacular, dando o DRS a Norris para se defender dos Mercedes. No final, Sainz venceu, com Norris e Hamilton no pódio.

O filme da corrida

Singapura iluminou-se para receber a 15ª jornada do campeonato do mundo de F1, com muito calor e muita humidade para complicar a vida aos pilotos e às equipas.

Com 37 °C de temperatura em pista e 30 °C de temperatura do ar, os pilotos prepararam-se para o arranque da corrida que teria 62 voltas. Todos os pilotos do top 10 optaram por colocar pneus médios no arranque, menos Charles Leclerc, que optou por pneus macios. Max Verstappen, em 11º, tinha pneus duros no seu Red Bull, tal como Sergio Pérez (13º) e Valtteri Bottas (17º). Yuki Tsunoda, Oscar Piastri e Zhou Guanyu (a largar das boxes) escolheram pneus macios para a largada.

A largada sorriu à Ferrari, com Sainz a manter o primeiro lugar e Leclerc a passar para o segundo lugar, com Russell em quarto e Hamilton em terceiro (Hamilton passou fora da pista). Oscar Piastri ganhou três posições (14º), Fernando Alonso e Esteban Ocon (sexto e sétimo) ganharam um lugar cada, à custa de Kevin Magnussen. Yuki Tsunoda foi a primeira desistência da corrida, com o japonês a retirar o carro da pista, sem haver necessidade de um Safety Car.

No final da segunda volta, Max Verstappen era já nono e Hamilton deixou passar Russell pelo terceiro lugar, com Lando Norris a queixar-se de que Hamilton deveria também ceder o lugar. Zhou foi o primeiro a parar nas boxes para colocar pneus duros. Hamilton deixou passar Norris para assim afastar qualquer possibilidade de penalização.

Verstappen continuava a sua recuperação e era já oitavo na volta 6, depois de passar Kevin Magnussen, enquanto Pérez e Oscar Piastri lutavam entre si pelo 13º posto, com Alex Albon por perto. A dupla da Ferrari mantinha-se próxima enquanto a distância para Russell era de 2.2 segundos, numa corrida com ritmo ainda morno na primeira fase.

O pelotão mantinha-se muito junto, o que complicava a tarefa das equipas em arranjar um espaço para os pilotos poderem trocar os pneus. Na volta 17, se Sainz parasse para trocar de pneus, regressaria à pista em 17º. A Ferrari estava entre a gestão de pneus e manter um ritmo forte, enquanto a Mercedes tentava pressionar a Ferrari, numa altura em que a chuva ameaçava, segundo a previsão da McLaren.

Na volta 20, Logan Sargeant partiu a sua asa dianteira na volta 8 no que motivou o primeiro Safety Car. A maioria das equipas entrou nas boxes para colocar pneus duros, menos a Red Bull que aproveitou para ficar em pista e subir na tabela. Depois do Safety Car a ordem era Sainz, Verstappen, Russell, Pérez, Norris, Leclerc (o piloto que mais perdeu), Hamilton, Alonso (falhou entrada nas boxes e seria penalizado), Ocon e Bottas.

O recomeço foi bom para Sainz, que conseguiu sacudir a pressão de Verstappen, enquanto Norris tentou passar Pérez, com Leclerc quase a colher o piloto da McLaren. Verstappen estava sob pressão de Russell, tal como Pérez se defendia de Norris, sem sucesso. Verstappen perdeu o segundo lugar e Pérez perdeu o quarto. Pérez não aguentou o ataque de Hamilton e caiu para sexto, pagando o preço de ter pneus mais usados.

Russell mantinha-se perto de Sainz, enquanto Norris passava Verstappen pelo terceiro lugar. Estávamos na volta 25. Duas voltas depois, Hamilton despachou Verstappen sem dificuldade.

A meio da corrida, o top 10 era Sainz, Russell, Norris, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Pérez, Alonso, Ocon e Magnussen. Sainz tentava manter o ritmo baixo, para evitar uma segunda paragem da Mercedes, Russell estava por perto e Norris também geria o andamento, com Hamilton a aproximar-se.

A corrida voltou a acalmar, embora com um ritmo mais intenso que nas primeiras voltas. As lutas sucediam-se, especialmente na luta pelo top 10. Pierre Gasly conseguiu passar por Magnussen e Alonso tentou passar Pérez, com mexicano a aguentar o sétimo enquanto Alonso foi ultrapassado por Ocon. Ocon precisou de mais uma volta para passar Pérez, numa excelente manobra. Pérez estava em grandes dificuldades e perdeu mais dois lugares. Na volta 40, Pérez foi chamado para colocar pneus médios, regressando à pista em último lugar. Na volta seguinte, Verstappen foi chamado, regressando à pista em 15º.

Na volta 43, Esteban Ocon ficou parado em pista com um problema no seu Alpine, o que provocou um Virtual Safety Car. Os pilotos da frente não aproveitaram para entrar nas boxes e a ordem na frente manteve-se. Na volta seguinte ao VSC, Mercedes fez entrar os dois carros para colocar os pneus médios, colocando-os numa excelente posição. Também Alonso entrou para colocar pneus macios, mas a paragem correu muito mal e o espanhol perdeu muito tempo.

O top 10 era agora Sainz, Norris, Leclerc, Russell e Hamilton, ambos com pneus novos, Gasly, Piastri, Lawson, Hulkenberg e Zhou. A jogada da Mercedes foi brilhante e os dois pilotos estava dois segundos mais rápidos que a concorrência, o que permitia um ataque final, ao top 3. Entretanto, Verstappen já estava nos pontos e era nono, depois de ter andado no 15º posto. Liam Lawson era oitavo nesta fase, em mais uma excelente corrida do neozelandês.

Na frente, o ritmo dos Mercedes era avassalador e Charles Leclerc não conseguiu segurar os dois Flechas de Prata. Carlos Sainz e Lando Norris tentavam forçar o ritmo para fugir aos Mercedes, mas os carros pretos estavam endiabrados. Verstappen continuava a minimizar o prejuízo e era agora sétimo, na volta 55.

Na volta 55, Russell e Hamilton já viam Norris e Sainz e parecia que os homens da frente não teriam argumentos para segurar os dois Mercedes. O top 4 cabia em menos de dois segundos a três voltas do fim. Sainz fazia um jogo arriscado e dava o DRS a Norris, para o McLaren se defender dos Mercedes, numa jogada brilhante do piloto espanhol. Russell não conseguia passar Norris e Hamilton estava ansioso atrás do colega.

Russell cometeu um erro tremendo na última volta e saiu de pista, dando o terceiro lugar a Hamilton, que não foi a tempo de tentar destronar nem Norris, nem Sainz. Sainz conquistou uma brilhante vitória, com inteligência e astúcia, com Norris a aguentar de forma valente o ataque de Russell, com a ajuda do seu ex-colega. Russell foi a grande desilusão com um erro crasso perto do fim, oferencendo o pódio a Hamilton. Charles Leclerc foi quarto, numa corrida azarada, Verstappen ainda terminou no top 5, numa excelente recuperação nos médios, Gasly foi sexto, à frente de Gasly, Piastri, Pérez, Lawson (grande corrida) e Magnussen a fechar o top 10.