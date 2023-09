F1, GP de Singapura, Carlos Sainz: “Amanhã o objetivo é vencer” | AutoSport

Carlos Sainz tem uma oportunidade de ouro para voltar ao primeiro lugar do pódio. Com a Red Bull afastada, numa pista onde é dificil de ultrapassar, Sainz pode capitalizar esta pole e interromper a série de vitórias da Red Bull

O piloto espanhol estava feliz com a segunda pole consecutiva, ele que tem sido o piloto Ferrari em melhor forma. Apesar da Ferrari perder força no ritmo de corrida, Sainz mantém a fé e vai lutar pela vitória:

“Tal como em Monza, começamos bem o fim de semana, estivemos forte em todas as sessões e conseguimos capitalizar na Q3. O meu foco estava em não fazer qualquer erro na volta, o que em Singapura costuma dar resultado. Foi uma sessão atribulada para todos, mas conseguimos manter o foco até ao fim e fizemos a pole. Este fim de semana é um pouco a história do nosso ano. Há pistas e condições onde o nosso carro se dá muito bem, como nas voltas rápidas, por exemplo, ou apex curtos e rápidas mudanças de direção. Mas sabemos que a nossa maior fragilidade é o ritmo de corrida e pagamos sempre o preço. A equipa tem feito um bom trabalho para entender o carro e acho que estamos a fazer progressos, lembrando que este traçado sempre favoreceu os Ferrari. O ritmo de corrida é ainda um ponto de interrogação. Não aprendemos muito na sexta, mas a Mercedes costuma ser um pouco mais rápida em corrida, e hoje tem uma estratégia diferente da nossa com os pneus, à qual teremos de estar atentos. Mas tenho de me manter focado, olhar apenas para a minha corrida, se fizer um bom primeiro stint e um bom stint com pneus duros, podemos ter um bom resultado. Amanhã o objetivo é vencer e vou dar tudo, como fiz em Monza, esperando que seja suficiente”.