F1: GP de Singapura cancelado | AutoSport

O GP de Singapura foi cancelado pelo segundo ano consecutivo devido às restrições de entradas no país por causa da pandemia de COVID-19. O evento realizar-se-ia a 3 de Outubro.

Com o cancelamento da corrida em Singapura, algumas teorias sobre a substituição desta por outro GP já circulam.

A solução pode passar por duas corridas marcadas para o Circuito das Américas, à semelhança do que irá acontecer na Áustria, se bem que obrigaria a alterar a data o GP do Japão; pode ser remarcado o GP da China, obrigando também a uma alteração do GP do Japão; a última hipótese avançada é o regresso da Turquia ao calendário.