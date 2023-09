F1, GP de Singapura, a Desilusão: Red Bull | AutoSport

A Red Bull fez 14 pontos em Singapura e foi a quarta equipa que mais pontos acumulou e mesmo assim merece o nosso rótulo de Desilusão do fim de semana. Só isso permite ver o nível da equipa nesta época 2023. Mas para uma equipa que dominava de forma tão clara, ficar eliminada na Q2 é logo um sinal alarmante e que algo não estava bem.

Na corrida as coisas melhoraram, especialmente no último stint, em que Max Verstappen fez uma excelente recuperação até ao quinto lugar. Não foi uma má operação, mas uma equipa que dava “calendários” aos adversários, ficar de fora na Q2, sem ritmo para mais, foi a surpresa do ano. Muito se falou da influência da Diretiva Técnica 018 que foi implementada este fim de semana, mas teremos de esperar e ver mais uma ou duas corridas para entender os efeitos dessa nova diretriz, que se foca em evitar a flexibilidade de alguns elementos aerodinâmicos (essencialmente asa dianteira e traseira). Para já, podemos apenas dizer que a Red Bull esteve muitos furos abaixo do que nos habituou e a série de vitórias foi terminada com estrondo. Verstappen foi igual a si próprio e Sergio Pérez não foi muito eficiente a remar contra a maré. Um fim de semana negativo para a Red Bull, olhando ao que tem feito.