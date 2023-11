F1, GP de São Paulo: Um susto que, felizmente, não resultou em feridos | AutoSport

O final da qualificação para o GP de São Paulo ficou marcado pelo temporal que rapidamente se aproximou de Interlagos, provocando o final prematuro da sessão. A chuva e o vento que se sentiram provocou estragos na infraestrutura do circuito, com partes da cobertura de algumas bancadas a cederem ou simplesmente serem arrancadas. Felizmente, não houve feridos, apesar do susto.

O GP de São Paulo é conhecido pelas mudanças repentinas de meteorologia, mas ontem vimos algo raro, com o mau tempo a aproximar-se de forma muito rápida. A mudança foi de tal forma que pareceu que anoiteceu mais cedo em Interlagos. A chuva e o vento que se fez sentir causou estragos, mas, felizmente, apenas isso.