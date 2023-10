F1, GP de São Paulo: Última Sprint do ano | AutoSport

Interlagos prepara-se para receber a 20ª jornada do ano, no final de três corridas seguintes, sendo também palco para a última corrida Sprint do ano.

Interlagos já recebeu 39 Grandes Prémios do campeonato do mundo no total, com a Ferrari a vencer 10 vezes e Michael Schumacher a ser o piloto mais bem-sucedido com quatro vitórias.

Para este fim de semana, foram escolhidos três compostos (C2, C3 e C4). A Mercedes venceu o maior número de corridas em Interlagos desde que o Grande Prémio do Brasil adotou o nome da sua cidade anfitriã, com Lewis Hamilton e George Russell a vencerem em 2021 e 2022, respetivamente. O Grande Prémio do Brasil também foi disputado no circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, por 10 vezes.

Kevin Magnussen deu à Haas a sua primeira pole position no ano passado, tirando o máximo partido dos seus pneus de compostos macios à chuva no início da Q3. Foi também a primeira (e até agora única) pole do dinamarquês, que ficou em oitavo lugar na corrida de sprint no dia seguinte.