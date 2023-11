F1, GP de São Paulo, Sprint Shootout: Lando Norris consegue a pole para a Sprint | AutoSport

Lando Norris conseguiu a pole para a Sprint. O piloto da McLaren conseguiu mostrar a velocidade da McLaren em Interlagos, que ontem poderia dar a pole. O piloto britânico tem oportunidade de conseguir um bom resultado na Sprint de mais logo. Com o tempo de 1:10.622, Norris ficou 0.061 seg, à frente de Max Verstappen e 0.073 seg. à frente de Sergio Pérez.

Depois de uma qualificação renhida até a interrupção provocada pelo mau tempo que se abateu sobre a pista de Interlagos, pilotos e equipas regressaram à pista para a Sprint Shootout, qualificação para a Corrida Sprint de mais logo.

O último fim de semana de corrida Spint marca o fim de uma série de três corridas consecutivas. Para hoje, a meteorologista parecia muito mais amena, com o céu nublado, mas sem nuvens ameaçadoras e a pista estava seca e com a temperatura de 46 °C (25 °C no ar). Max Verstappen e Lando Norris eram os protagonistas para esta Sprint Shootout, considerados os favoritos para esta sessão, olhando para as performances de ontem.

SQ1

A sessão começou de forma muito calma, com Verstappen a ser o primeiro a ir para a pista, seguido de Sergio Pérez. Gradualmente, os pilotos foram saindo para a pista, todos com pneus médios.

Max Verstappen estabeleceu a referência com o tempo de 1:11.888, 0.3 seg. mais rápido que o seu colega de equipa, mas Carlos Sainz tratou de se colocar no topo da tabela de tempos, seguido de Lewis Hamilton, numa pista que iria evoluir rapidamente, depois das chuvadas de ontem que “lavaram” a pista, o que reduziu os níveis de aderência.

No final das primeiras tentativas, Sainz estava na primeira posição e na zona de eliminação estava Lance Stroll, Zhou Guanyu, Alex Albon, Yuki Tsunoda e Logan Sargeant. Pérez passou por Verstappen, sem a equipa saber o que surpreendeu o campeão do mundo. Esteban Ocon teve uma saída de pista, que obrigou ao final prematuro da sessão. Ocon perdeu o controlo do carro na primeira secção de curvas e bateu contra o carro de Alonso, o que atirou o Alpine para fora de pista. Ocon, Stroll, Zhou, Albon e Sargeant foram eliminados na SQ1. Sainz (1:11.796) ficou com o melhor tempo, seguido de Norris (+0.028) e Hamilton (+0,074). O top 5 contava com Verstappen e Russell e cabia em menos de 0,2 segundos.

SQ2

A sessão foi adiada para permitir a reparação das barreiras e limpeza da pista, após o incidente entre Ocon e Alonso. No arranque da SQ2, as equipas apressaram-se a sair para a pista, novamente com os Red Bull na frente do pelotão, com todos os carros a usarem pneus médios. O carro de Fernando Alonso continuava a ser reparado e dificilmente estaria em pista para poder tentar a passagem à SQ2.

O vento começava a ficar mais forte e a atrapalhar os pilotos, mas Verstappen começou com o tempo de 1.11:449, a primeira referência desta parte da Sprint Shootout. Carlos Sainz colocou-se em segundo lugar, seguido de Pérez, Leclerc, Piastri, Hulkenberg, Norris, Magnussen. O resto dos pilotos ainda não tinham ido para a pista.

A Aston Martin confirmou que Alonso não iria para a pista, com os danos depois do incidente com Ocon a serem demasiado severos, numa altura em que os pilotos entravam em pista para as derradeiras voltas. Lando Norris conseguiu o melhor tempo com pneus médios usados e Magnussen, Hulkenberg, Gasly, Bottas e Alonso foram os pilotos eliminados. Com o tempo de 1:11,221, Norris ficou com o melhor registo, seguido de Pérez (+0.009) e Verstappen (+0.041). Seguiram-se Ricciardo (médios novos), Leclerc, Hamilton, Sainz, Russell, Piastri e Tsunoda (médios novos) com a maioria dos pilotos a colocar médios usados para as últimas voltas.

SQ3

Na entrada para a SQ3, sabíamos que Verstappen e Norris eram os únicos dos mais rápidos a terem dois conjuntos de pneus macios, o que poderia ser uma vantagem para esta sessão de oito minutos.

Com dois minutos de sessão, ninguém tinha saído para a pista, o que parecia mostrar que as equipas iriam apostar em apenas uma volta lançada. Lando Norris foi o segundo em pista e o primeiro a entrar no segundo dez. Verstappen não conseguiu fazer melhor que o piloto da McLaren. Leclerc também não conseguiu melhorar o tempo de Norris e a pole para a Spint parecia cada vez mais próxima. Um a um, os pilotos foram cruzando a linha de meta, sem ninguém conseguir fazer melhor que o #4 que acabou por ficar com a pole, apesar das curtas margens para os adversários. Verstappen ficou em segundo, seguido de Pérez, Russell e Hamilton. Tsunoda, Leclerc, Ricciardo, Sainz e Piastri completaram o top 10.