F1, GP de São Paulo: Siga a corrida AQUI

O procedimento de largada está a ser investigado e poderá haver mais polémica com esta confusão a dar asas a mais discussão. Lando Norris está a ser investigado. Veremos se há penalizações à vista.

Lance Stroll bloqueou as rodas traseiras e teve uma primeira saída de pista. Ao tentar regressar

à pista, entrou na caixa de gravilha e ficou preso, terminando aí a sua corrida. A largada foi abortada e os pilotos fizeram mais uma volta de formação. Há confusão na grelha enquanto uns pilotos iniciaram a segunda volta de formação, outros ficaram parados à espera dos mecânicos. Há confusão entre arranque abortado ou arranque abandonado.

Stroll is off on the formation lap and can't get going again 😖

We will have another formation lap #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/my5mG61hBz

— Formula 1 (@F1) November 3, 2024