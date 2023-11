F1, GP de São Paulo, Sergio Pérez: “Tive um péssimo arranque” | AutoSport

Sergio Pérez acabou por conseguir o terceiro lugar na corrida Sprint, depois de ter de lutar com os dois Mercedes para terminar no pódio. O piloto mexicano admitiu que teve um mau arranque e que isso o afastou da luta pelos primeiros lugares. No entanto, ficou satisfeito com o andamento demonstrado e espera amanhã ganhar mais pontos a Lewis Hamilton:

“Não foi uma corrida fácil, tive um péssimo arranque e acabei por perder um lugar para o George [Russell] e outro para o Lewis [Hamilton] e a partir dai tive de lutar para recuperar as posições e acabei por pagar o preço perto do fim com a degradação de pneus. No geral foi um bom dia, e sem o mau arranque poderíamos ter ficado mais à frente. Não pude gerir os pneus, tive de forçar o andamento e sabemos que este circuito é difícil. Os cinco pontos conquistados são bons, mas o mais importante é o ritmo que mostramos e amanhã é o dia que realmente conta e onde podemos consolidar um bom resultado.”