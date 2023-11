F1, GP de São Paulo: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

O Autódromo José Carlos Pace foi palco de boas corridas de Fórmula 1, tanto a Sprint como o Grande Prémio. Max Verstappen venceu as duas, é certo, mas o traçado brasileiro permitiu boas lutas e margens curtas entre o pelotão.

Na corrida de domingo, Verstappen e Norris terminaram destacados na frente da classificação, mas foi a luta pelo terceiro lugar que criou mais expectativa, sendo levada mesmo até à meta, numa discussão entre Fernando Alonso e Sergio Pérez, com vantagem final do piloto espanhol, mas que mereceu um abraço entre os dois na área das entrevistas pós-corrida. Dois bons pilotos que deram tudo o que tinham para alcançar o pódio.

Foi uma corrida nada aborrecida, com drama, emoção, boa condução, muitas ultrapassagens e um ambiente espetacular, mas agora queremos saber qual foi o piloto que se destacou para os nossos leitores. Qual foi o Melhor Piloto do Dia no GP de São Paulo?

Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool