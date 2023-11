F1, GP de São Paulo: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

O Autódromo José Carlos Pace foi palco de boas corridas de Fórmula 1, tanto a Sprint como o Grande Prémio. Max Verstappen venceu as duas, é certo, mas o traçado brasileiro permitiu boas lutas e margens curtas entre o pelotão.

Na corrida de domingo, Verstappen e Norris terminaram destacados na frente da classificação, mas foi a luta pelo terceiro lugar que criou mais expectativa, sendo levada mesmo até à meta, numa discussão entre Fernando Alonso e Sergio Pérez, com vantagem final do piloto espanhol, mas que mereceu um abraço entre os dois na área das entrevistas pós-corrida. Dois bons pilotos que deram tudo o que tinham para alcançar o pódio.

A votação do Melhor Piloto do Dia foi muito clara. Fernando Alonso foi o mais votado com 78,8% dos votos, seguido de Max Verstappen (9,6%) e Lando Norris (5,5%).

VOX POP

scirocco



Será de uma grande injustiça que o Alonso não seja o escolhido. Pela gestão de corrida (inclusive a belíssima ultrapassagem ao Lewis) e pela magistral capacidade em manter o Sérgio numa posição que não lhe permitia ultrapassar o AM

dannyricfanclub

Foi o Alonso. Penso que não há grandes divergências quanto a isto. Espero é que a votação não corra como na semana passada e não elejam o Logan Sargeant, ou assim.

Daniel Sousa

Fernando Alonso. Tinha um carro muito eficiente, mas segurar o RedBull atrás foi de grande mestria. Foi tudo calculado ao milímetro, e quando é ultrapassado, teve o que era preciso para responder com uma ultrapassagem de pouca probabilidade, só possível usando toda a técnica, estratégia e 0 margem para erros.

Foi ali na saída da curva 2 com a bateria cheia que o conseguiu mas porque já antes na 12 não fazia o apex propositadamente. Espetacular.