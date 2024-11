F1, GP de São Paulo: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados

Max Verstappen (Red Bull Racing Honda RBPT) venceu dos Grandes Prémios mais atribulados em muito anos de Fórmula 1, com a Alpine a conseguir um duplo pódio que tem tanto de inesperado como de extraordinário com Esteban Ocon (Alpine Renault) em segundo na frente de Pierre Gasly (Alpine Renault).

É a primeira vitória de Max Verstappen desde o GP de Espanha de Fórmula 1. E este regresso surge-lhe na altura certa…

A corrida de hoje foi um verdadeiro espetáculo de imprevisibilidade, com a chuva e os acidentes a jogarem um papel decisivo no desenrolar da corrida. O asfalto molhado, traiçoeiro e incerto, trouxe desafios imensos para os pilotos, obrigando-os a tomar decisões rápidas e arriscadas.

As primeiras voltas já prenunciavam um caos iminente, com incidentes a cada curva e pilotos a perderem o controlo. A primeira entrada do Safety Car baralhou classificações e estratégias, abrindo oportunidades inesperadas e aqueles que tiveram a sorte — ou o timing perfeito — de entrar nas boxes, acabaram por ser bafejados pelos acontecimentos, conquistando posições até aí improváveis.

Numa corrida marcada pela incerteza, destacou-se claramente Max Verstappen (Red Bull Racing Honda RBPT) que numa pista tão molhada simplesmente não teve adversários a partir de determinada fase da corrida. Se as coisas pareciam complicadas durante boa parte do fim de semana, com a troca de motor e a consequente penalização, a que se seguiu algum azar na qualificação, eis que na corrida a ‘roda da sorte’ virou por completo a seu favor e o neerlandês fez o resto em pista. E que ‘resto’…

O resultado da votação reflete a ordem final obtida. Max Verstappen foi o mais votado, com 75.7% dos votos, seguido de Esteban Ocon (11.8%) e Pierre Gasly (5.9%).

VOX POP

Leandro Marques

Conforme ouvi na transmissão ao vivo a meio da prova quando ele ainda estava em quinto: “without DRS, only pure talent and pure skills. A driving with a lot of rage and with a huge performance with all the class of a man that it’s showing today why he is a third world champion of F1”.

Para mim, o vencedor apenas pode ser um… Max Verstappen.

Scirocco

Max sem dúvida pela autêntica demonstração de talento e pela sabedoria na gestão da corrida, aproveitando aquilo que a sorte lhe atirou. Se houvesse prémio para a melhor equipa, seria a Alpine pela sorte que procurou e soube guardar.

Vespamax

Foi o Norris o Max apenas teve sorte…